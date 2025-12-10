Трамп похвалився, що 'відмінно' склав свій третій когнітивний тест

Трамп каже, що склав три когнітивні тести "на відмінно" та звинувачує The New York Times у поширенні фейкових матеріалів про його стан здоров’я.

Президент США Дональд Трамп заявив, що нещодавно "відмінно" склав уже третій когнітивний тест, коментуючи дискусії щодо його віку та розумової форми, пише Bloomberg.

Трамп зазначив, що проходив низку "довгих, ретельних та дуже нудних медичних обстежень", а також "тричі, останній з яких був нещодавно" — когнітивний скринінг.

"Я склав усі три іспити на відмінно перед великою кількістю лікарів та експертів, більшість з яких я не знаю", — написав він.

"Мені сказали, що мало хто зміг "скласти" цей іспит на відмінно, і більшість складає його дуже погано, саме тому багато інших президентів вирішили взагалі його не складати".

79-річний президент заявив, що оприлюднив інформацію через "неточності" у The New York Times, де повідомлялося про більш обмежений публічний графік Трампа та випадки, коли він нібито довго заплющував очі під час зустрічей.

У дописі він різко розкритикував NYT:

"Я насправді вважаю, що це підривний, можливо, навіть державно-зрадницький підхід з боку The New York Times та інших газет — постійно публікувати фейкові репортажі з метою наклепів та приниження".

Монреальський тест

Під час першого терміну президентства Трамп проходив Монреальський когнітивний тест і стверджував, що отримав ідеальний бал. Цей іспит спрямований на виявлення когнітивних порушень і включає завдання на кшталт малювання годинника, копіювання куба та запам’ятовування слів.

Попередник Трампа Джо Байден протягом свого президентства стикався з питаннями щодо здоров’я та зрештою знявся з передвиборчої кампанії після провального виступу на дебатах проти Трампа.

Здоровʼя Трампа - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Білий дім опублікував оновлену медичну довідку про стан здоров’я 79-річного президента США Дональда Трампа після того, як він у жовтні пройшов МРТ-сканування. Згідно зі службовою запискою його лікаря Шона П. Барбабелли, результати обстеження демонструють "дуже здоровий" стан основних органів.

Раніше Трамп, коментуючи результати журналістам, заявив, що не знає, яку частину тіла саме перевіряли, але підкреслив: "Це не мозок, бо я пройшов когнітивний тест і здав його на відмінно". Він охарактеризував підсумок МРТ як "ідеальний".

