У столиці до кінця ранку 10 грудня триматиметься туман із видимістю 200–500 метрів. Про це попереджає Укргідрометцентр.
Рівень небезпечності — І, жовтий. Фахівці наголошують на необхідності обережного керування транспортом у таких умовах. Водіям рекомендують:
- зменшити швидкість;
- користуватися протитуманними фарами разом із ближнім світлом;
- дотримуватися більшої дистанції між авто;
- вмикати аварійну сигналізацію під час зупинки;
- уникати різких поворотів і маневрів.
Натомість метеорологи закликають пішоходів бути особливо уважними, носити світловідбивні елементи та пересуватися з підвищеною обережністю, адже у тумані та в темну пору доби вони стають менш видимими для водіїв.
Погода в Києві - останні прогнози
Як повідомляв УНІАН, у Києві та Київській області 6-10 грудня прогнозується спокійна та досить тепла як для початку календарної зими погода.
Над столицею перебуває волога тепла повітряна маса, яка спричиняє захмарене небо. У Києві очікується близько 0 градусів вночі, а вдень - 2-5 градусів тепла.