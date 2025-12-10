У столиці оголосили жовтий рівень небезпечності через туман із видимістю до 200 метрів, водіїв та пішоходів просять бути максимально обережними.

У столиці до кінця ранку 10 грудня триматиметься туман із видимістю 200–500 метрів. Про це попереджає Укргідрометцентр.

Рівень небезпечності — І, жовтий. Фахівці наголошують на необхідності обережного керування транспортом у таких умовах. Водіям рекомендують:

зменшити швидкість;

користуватися протитуманними фарами разом із ближнім світлом;

дотримуватися більшої дистанції між авто;

вмикати аварійну сигналізацію під час зупинки;

уникати різких поворотів і маневрів.

Натомість метеорологи закликають пішоходів бути особливо уважними, носити світловідбивні елементи та пересуватися з підвищеною обережністю, адже у тумані та в темну пору доби вони стають менш видимими для водіїв.

Відео дня

Погода в Києві - останні прогнози

Як повідомляв УНІАН, у Києві та Київській області 6-10 грудня прогнозується спокійна та досить тепла як для початку календарної зими погода.

Над столицею перебуває волога тепла повітряна маса, яка спричиняє захмарене небо. У Києві очікується близько 0 градусів вночі, а вдень - 2-5 градусів тепла.

Вас також можуть зацікавити новини: