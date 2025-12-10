Експерти попереджають: 2025 рік може стати найслабшим за обсягами військової допомоги Україні.

Військова допомога Україні може досягти мінімального рівня у 2025 році, попередив німецький дослідницький центр Kiel Institute. До того як США почали відходити від участі в підтримці Києва, після повернення Дональда Трампа в Білий дім у січні 2025 року, американська сторона забезпечувала понад половину всієї військової підтримки.

Європейці спочатку зуміли компенсувати цей розрив, проте потім здали позиції. "За наявними даними на жовтень, Європі не вдалося зберегти імпульс першого півріччя 2025 року", - зазначає Крістоф Требеш, керівник команди Kiel Institute, яка відстежує військову, фінансову та гуманітарну допомогу, обіцяну й надану Україні з моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

"Якщо це уповільнення продовжиться найближчими місяцями, 2025 рік стане роком із найменшим обсягом нових зобов'язань щодо допомоги Україні" з 2022-го, попереджає він.

Військова допомога Україні за 2025 рік

За перші десять місяців 2025 року Україні виділили 32,5 млрд євро військової допомоги, переважно від Європи. Усього за два місяці союзникам України необхідно виділити понад 5 млрд євро, щоб досягти показника найслабкішого року (37,6 млрд євро 2022-го), і понад 9 млрд євро - щоб вийти на середній рівень у 41,6 млрд євро щороку в період із 2022 до 2024 року.

Однак із липня по жовтень у середньому виділяли лише по 2 млрд євро на місяць.

За даними дослідників Kiel Institute, Франція, Німеччина та Велика Британія подвоїли, а то й потроїли обсяги своєї допомоги, тоді як підтримка Італії знизилася на 15%, а Іспанія 2025 року взагалі не виділила нової військової допомоги.

Інші новини про військову допомогу Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Нідерланди виділили Україні додаткові €700 мільйонів. Вони підуть на військову допомогу в першому кварталі 2026 року. Відомо, що нещодавно Нідерланди спільно з Норвегією та Німеччиною взяли на себе зобов'язання виділити 500 мільйонів доларів на реалізацію Пріоритетного списку потреб України (PURL).

Крім того, ми також розповідали про те, що Італія "б'є по гальмах" військової допомоги Києву. Країна не братиме участі в програмі НАТО з купівлі американської зброї для України (програма PURL), оскільки вже почалися "мирні переговори".

