Очікується, що ціни на мідь збережуть свою силу до 2026 року.

Ціни на мідь знову пішли в ріст. Трейдери очікують третього поспіль зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.

Видання Bloomberg пише, що метал подорожчав на 0,8% до 11 582 доларів за тонну, відновивши більшу частину втрат попередньої сесії. Таким чином, 1 кілограм міді коштує 11,58 долара.

Інвестори очікують, що центральний банк США знизить ставку на чверть відсоткового пункту, а також шукатимуть підказки щодо грошово-кредитної політики найбільшої економіки світу наступного року. На 2026 рік грошові ринки очікують ще два зниження.

За даними BloombergNEF, ціни на мідь збережуть свою силу до 2026 року завдяки поєднанню м'якої глобальної грошово-кредитної політики та появі чинників, що обмежують пропозицію. Експерти прогнозують, що дефіцит пропозиції почне серйозно відчуватися з наступного року.

Ціни на мідь - останні новини

У 2025 році мідь подорожчала більш ніж на 30% на Лондонській біржі металів. На початку цього тижня метал досяг нового історичного максимуму, чому сприяли побоювання, що ажіотажний попит на метал у США напередодні можливих імпортних мит прискорить глобальний дефіцит пропозиції.

Після чого ціни на мідь пішли вниз і досягли позначки в 11 599,50 долара за тонну.

