Військові зазначають, що успіх ворога полягає винятково в нескінченному потоці живої сили.

Російський лідер Володимир Путін багато років намагався захопити український "пояс фортець" на Донбасі, який оточує чотири великих міста - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку і Костянтинівку, але зазнав невдачі. Однак тепер президент США Дональд Трамп хоче передати йому цю територію в рамках мирної угоди. The Times поспілкувалося з військовими 63-ї механізованої бригади, які ведуть бої з росіянами навколо міста Лиман, приблизно за 30 км на північний схід від Краматорська.

"Бійці, яким загрожує смерть під час захисту території, яка може бути віддана за столом мирних переговорів, глибоко розчаровані та деморалізовані", - пише видання.

Командир бригади полковник Павло Юрчук сказав, що дезертирство значно скорочує його лави.

"Наша найбільша проблема - це самовільне залишення підрозділів солдатами, тому що часто немає нікого, хто міг би їх замінити. Зі 100 осіб, які залишають нашу частину, тільки 1 або 2 відсотки були вбиті. Решта - поранені, які йдуть на лікування, або хворі, і дуже багато хто з них самовільно покинули частину", - розповів він.

Він зазначає, що якби в нього було більше людей, це дало б змогу дати солдатам відпочити, надавши їм десять днів на передовій і десять днів відпочинку:

"Зараз солдат може перебувати в бойовому розгортанні протягом 90 днів, я можу дати йому п'ять-сім днів на відпочинок, а потім мені доводиться відправляти його назад. Солдат розуміє, що після такого короткого відпочинку він не зможе витримати це знову. Дуже часто він тікає".

Тактика Москви

За словами Юрчука, повзуче просування Москви є результатом тактики проникнення, за якої російські солдати просуваються по одному, по двоє або по троє, намагаючись уникнути контакту з українськими військами, доки не зможуть закріпитися в лісосмузі або підвалі. Більшість гине дорогою, але ті, хто виживає, отримують постачання за допомогою дронів і підкріплення у вигляді невеликих груп, поки не зможуть зосередитися і атакувати у великій кількості.

Полковник порівняв свою роботу з грою Space Invaders, в якій йому доводиться маневрувати своїми нечисленними військами і дронами, щоб впоратися зі швидко зростаючим числом ворожих солдатів:

"Їхній успіх полягає виключно в нескінченному потоці живої сили. Коли це перший, другий, четвертий, п'ятий рівень складності, з одним ворогом на секунду, ви все ще можете зловити їх усіх. Але коли вони починають нападати по п'ять за раз з усіх боків, ти вже не можеш їх наздогнати. Їхня перевага в живій силі становить не десять до одного, а, ймовірно, двадцять до одного".

Старший сержант "Лакі" з 9-ї роти 63-ї бригади розповів, що росіяни продовжують наступати на Лиман, намагаючись відтіснити його людей. Якщо ворогу вдасться захопити місто, він зможе використовувати його як плацдарм для створення плацдарму через річку Донець.

Поки що швидкість просування низька. За даними бригади, за останній рік росіяни просунулися у своєму секторі всього на два кілометри. 63-тя бригада стверджує, що за два з половиною роки, які вони утримують свої позиції, вони вбили і поранили близько 17 000 російських солдатів.

"Ворог кинув сюди дуже велику групу людей, просто знищуючи своїх же", - сказав Лакі. "Можливо, ми поступилися кількома позиціями. Але не можна вважати успіхом те, що за кожен метр землі доводиться жертвувати такою кількістю піхоти. Вони прокладають собі шлях кров'ю".

Українські території в мирному плані

Як писало FT, посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер дали президенту України Володимиру Зеленському кілька днів, щоб він відповів на запропонований мирний план, який вимагає від України погодитися на територіальні втрати. За даними джерел видання, Трамп хоче укласти угоду "до Різдва".

Але водночас, ми також розповідали, що заява Зеленського про території може означати крах плану Трампа. Нещодавно президент України наголосив, що віддавати свої території Росії ніхто не збирається.

