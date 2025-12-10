Повномасштабна війна - це не тільки про території.

Донбас постраждав найбільше з усіх регіонів після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін уперше відправив війська в Україну у 2014 році, а потім через вісім років почав повномасштабне вторгнення. Багато міст і селищ сильно зруйновані, тільки в портовому Маріуполі, за даними президента України Володимира Зеленського, російські бомбардування вбили щонайменше 20 000 мирних жителів.

У спробі укласти мирну угоду, яка вислизає від нього вже майже рік, президент США Дональд Трамп намагається натиснути на Київ, щоб передати Москві весь Донбас, щоб до Різдва набуло чинності припинення вогню, пише The Times.

Кремль заявляє, що бойові дії не припиняться, поки Україна не виведе війська, включно з укріпленими містами Краматорськ і Слов'янськ у Донецькій області.

Військові можуть не погодитися на такі поступки для Росії

Навіть якби Зеленський хотів поступитися землею Росії, Конституція України говорить, що територія може бути віддана тільки після загальнонаціонального референдуму - а провести його під час війни вкрай складно, якщо не неможливо, йдеться в матеріалі. Однак референдум не знадобився б, якби Київ просто вивів війська, формально не визнаючи російську владу, пише ЗМІ.

Водночас провідний аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков вважає, що частина військових могла б не підкоритися наказу відступити з Донбасу - з непередбачуваними наслідками для національної єдності. "Коли українців змушують іти на невиправдані поступки, це пахне національним приниженням - особливо для тих, хто воює вже понад 11 років", - сказав він.

Російська армія контролює майже всю Луганську область і понад 80 відсотків Донецької. Путін заявляє, що Росія захопить весь Донбас, якщо Україна не здасться. Але, як зазначає Бєлєсков, бої за Краматорськ і Слов'янськ коштували б Москві десятків тисяч життів. "Навіть якщо в підсумку ви втратите територію, краще змусити ворога заплатити високу ціну, а не створювати умови для його наступного наступу. Відступ без бою - політично важкий і воєнним чином небезпечний", - наголосив він.

Він також зазначив, що навіть якщо Україна поступиться Донбасом, Кремль навряд чи припинить вторгнення. "З точки зору Росії, всі ці плани (підтримані США) - це не про реальне врегулювання, а про створення і використання розколів в Україні, щоб потім продовжити наступ і ще більше зміцнити свої позиції на переговорах".

Тиск на Україну і позиція Києва

Хоча Зеленський і отримав демонстрацію підтримки від європейських союзників під час зустрічі на Даунінг-стріт цього тижня, його позиції ослаблені корупційним скандалом, який призвів минулого місяця до відставки Андрія Єрмака - впливового радника, якого вважали другою людиною в країні, пише ЗМІ.

Хоча звільнення глави ОП, безумовно, стало ударом для Зеленського, поки що немає ознак, що це вплинуло на переговори зі США.

"Багато хто починає розуміти, що реальний політичний вплив Єрмака було значно перебільшено", - написав політолог Володимир Фесенко, близький до президентської адміністрації.

План, підтримуваний США, також передбачав проведення президентських виборів в Україні протягом 100 днів. Перший термін Зеленського мав закінчитися минулого року, але вибори перенесли через воєнний стан, запроваджений після вторгнення Росії 2022 року. Через це в інтерв'ю Politico Трамп нещодавно заявив, що Україна "більше не демократія".

Зеленський відкинув звинувачення в тому, що "чіпляється за владу", і заявив, що Україна готова провести вибори протягом найближчих 60-90 днів, якщо Європа і США допоможуть забезпечити безпеку. "Я готовий до виборів", - сказав він.

Трамп же розраховує завершити війну до Різдва, давши Києву лічені дні, щоб відповісти на пропозицію. Зеленський, зі свого боку, розповів європейським лідерам, що на нього чинять тиск, вимагаючи швидкого рішення щодо територіальних поступок.

Повномасштабна війна Росії - це не тільки про території

ЗМІ пише, що Москва багаторазово давала зрозуміти, що її вторгнення в Україну - не тільки про території. Головна мета - усунути так звані "корінні причини" війни - це російське позначення прозахідного уряду в Києві. Кремль також вимагає не допустити вступу України до НАТО та обмежити розмір її армії.

Однак перший прем'єр-міністр Путіна, який нині живе в еміграції, Михайло Касьянов зазначив, що російський лідер одержимий ідеєю домогтися визнання Заходом російського контролю над усім Донбасом. "Це питання поваги до нього і його влади - щоб ніхто не міг подумати, що він слабкий", - сказав експерт.

Мирний план Трампа - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що під час мирних переговорів щодо України розглядаються три окремі документи. Перший - це рамковий документ, який "станом на вчорашню розмову" між європейськими лідерами "є планом із 20 пунктів". Також є окремий - про гарантії безпеки.

Але водночас, ми також розповідали, що заява Зеленського про території може означати крах плану Трампа. Нещодавно президент України наголосив, що віддавати свої території Росії ніхто не збирається.

