Бунт на турецькому судні поблизу Одеси: усьому виною - алкоголь

Двоє ж турецьких нападників моряків, які спробували захопити судно, в даний час - в ізоляторі тимчасового тримання "Південного", їх туди помістили на три доби до з'ясування всіх обставин інциденту, повідомляє ТСН.

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Попередньо відомо, що конфлікт був побутовим і виник через зловживання алкоголем і особисту неприязнь підозрюваних до капітана.

Саме судно перебуває на рейді порту "Південний" під охороною морських прикордонників. А турецький судновласник шукає нового агента, щоб замінити капітана і окремих його помічників.

Нагадаємо, судно йшло під прапором Туреччини з вантажем металоконструкцій з Миколаєва в Йорданію. За інформацією СБУ, два члени екіпажу влаштували на судні бійку і завдали ножові поранення чотирьом колегам. Потім вони знеструмили судно і захопили в заручники п'ятеро осіб, а частина екіпажу забарикадувалася, ховаючись від нападників.

З судна надійшов сигнал SOS. Після екстреної наради антитерористичного штабу СБУ в Одеській області, у якому також брали участь представники прикордонної служби, поліції, ДержНС та адміністрації порту "Південний", було прийнято рішення про силове звільнення захоплених членів екіпажу.

В ході штурму співробітники спецпідрозділу "Альфа" звільнили заручників і затримали нападників.

Пораненим турецьким морякам надана перша медична допомога.