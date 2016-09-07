В Одесі поліція затримала більше 20 осіб, які влаштували перестрілку в готелі

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в області, співробітниками поліції Одеси затримано групу осіб, які 6 вересня пізно ввечері влаштували перестрілку в готелі Villa le Premier, за адресою провулок Банний, 3 – район 10-ї станції Великого Фонтану.

Як зазначили в поліції, в ході проведення оперативних заходів стало відомо, що конфлікт виник між двома власниками вищеназваного готелю.

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«Для з'ясування відносин вони найняли охоронне агентство «АС» (м. Дніпро) - з одного боку, «Олімп-Юг» (Одеса) - з іншого боку. В ході збройного зіткнення постраждалих немає», - зазначили в главку.

Всі затримані: 12 осіб з охоронного агентства «АС» і 10 осіб - з «Олімп-Юг» доставлені в Шевченківське відділення Приморського відділу поліції для з'ясування обставин.

Відомості внесено до ЄРДР за попередньої кваліфікації ст. 296, ч. 4 (хуліганство) КК України.

Як стало відомо УНІАН, одна з груп охоронного агентства забарикадувалася в готелі і відмовлялася допускати опонентів, які зробили спробу потрапити всередину. В цей час пролунали постріли, постояльці готелю і мешканці довколишніх будинків сильно налякалися, в поліцію надійшла інформація про нібито захоплення заручників.

На даний час обставини НП з'ясовуються.