У Криму російський військовий збив на смерть місцевого жителя (фото, відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив племінник загиблого, Русфет Кадиров.

За його словами, за кермом автомобіля був російський військовий.

"Цього разу збили на смерть мого дядька. У 2012 році вбивця моєї рідної сестри та брата відбувся умовним терміном як головний архітектор Алушти. На цей раз за кермом авто був російський військовий", - розповів Кадиров.

Далі цією справою займеться військова прокуратура.

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Зазначається, що ДТП сталася біля пішохідного переходу неподалік від зупинки Добре-2.

Наразі підтвердження з інших джерел про те, що наїзд скоєно російським військовим, немає.

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