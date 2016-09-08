У Криму російський військовий збив на смерть місцевого жителя (фото, відео)
Унаслідок ДТП в селі Добре під Сімферополем загинув місцевий житель.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив племінник загиблого, Русфет Кадиров.
За його словами, за кермом автомобіля був російський військовий.
"Цього разу збили на смерть мого дядька. У 2012 році вбивця моєї рідної сестри та брата відбувся умовним терміном як головний архітектор Алушти. На цей раз за кермом авто був російський військовий", - розповів Кадиров.
Далі цією справою займеться військова прокуратура.
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Зазначається, що ДТП сталася біля пішохідного переходу неподалік від зупинки Добре-2.
Наразі підтвердження з інших джерел про те, що наїзд скоєно російським військовим, немає.
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