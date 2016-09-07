У Москві внаслідок лобового зіткнення загинув водій Путіна - The Daily Mail (фото, відео)
У Москві на Кутузовському проспекті службовий автомобіль президента Росії Володимира Путіна потрапив в аварію.
Про це повідомляє The Daily Mail.
Зазначається, що водій Mercedes їхав виділеною смугою, не впорався з керуванням й вилетів на зустрічну смугу, де й зіткнувся лоб у лоб з BMW.
За кермом BMW перебував водій Путіна.
Самого глави Кремля, як повідомили російські ЗМІ, у цей момент в машині не було.
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Медики, які прибули на місце події, повідомили, що водій президента РФ загинув на місці, а водій Mercedes, який їхав один, був доставлений до лікарні у критичному стані.
При цьому імені водія не називається. Відомо лише, що у нього був 40-річний досвід водіння.
Поліція тільки підтвердила, що веде розслідування, не даючи ніяких подальших подробиць.