У Москві внаслідок лобового зіткнення загинув водій Путіна - The Daily Mail (фото, відео)

Про це повідомляє The Daily Mail.

Зазначається, що водій Mercedes їхав виділеною смугою, не впорався з керуванням й вилетів на зустрічну смугу, де й зіткнувся лоб у лоб з BMW.

За кермом BMW перебував водій Путіна.

Самого глави Кремля, як повідомили російські ЗМІ, у цей момент в машині не було.

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Медики, які прибули на місце події, повідомили, що водій президента РФ загинув на місці, а водій Mercedes, який їхав один, був доставлений до лікарні у критичному стані.

При цьому імені водія не називається. Відомо лише, що у нього був 40-річний досвід водіння.

Поліція тільки підтвердила, що веде розслідування, не даючи ніяких подальших подробиць.