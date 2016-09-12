У Києві півторарічний хлопчик розбився, випавши з п'ятого поверху

Як повідомила прес-служба Головного управління поліції в Києві, трагічна подія сталася вчора вдень на вулиці Вербицького.

Правоохоронці, які виїхали за викликом, на місці з'ясували, що онук знаходився вдома з бабусею, яка відволіклася на кілька хвилин. У цей момент дитина підставила стільчик до вікна і випала.

Внаслідок отриманих травм хлопчик помер.

Читайте такожГоре-грабіжник з двома ноутбуками випав з вікна київського офісу (фото)На місці події працівники поліції провели ряд першочергових слідчих дій. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для офіційного встановлення причини смерті.

Зібрані матеріали за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дарницького управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок".

Проводиться досудове розслідування.