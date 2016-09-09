На Чернігівщині селянин після бійки застрелив кривдника в голову, але спецпризначенцям здався без бою

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в області, до чергової частини поліції надійшла інформація від жителя села Павлівка Ріпкинського району, що знайомий чоловік вистрілив з рушниці в голову його брату.

Поліцейські встановили особу підозрюваного та обставини вбивства. Зокрема, сталася бійка між селянами, один з яких вирішив помститися кривднику. Чоловік почав стріляти з рушниці вгору, а потім вистрілив в голову опоненту. Після цього озброєний зловмисник повернувся додому і замкнувся у власному будинку.

Для запобігання ускладненню ситуації в село прибули бійці роти поліції особливого призначення. Поліція оточила господарство підозрюваного і розпочала перемовини з ним та його дружиною, яка також перебувала в будинку.

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Через годину переговорів жінка повідомила поліції, що чоловік заховав рушницю в сейф та готовий здатися. Після цього до помешкання увійшли бійці роти поліції особливого призначення.

Чоловік опору не чинив. Зараз підозрюваний поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування.