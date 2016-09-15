Смерть 4 шляховиків у Миколаєві: затриманий був п'яний після відпочинку в клубі, але у BMW був не один

Про це на місці події повідомив начальник Управління патрульної поліції Миколаєва Максим Ахрамєєв, передає «Преступности.нет».

За свідченнями очевидців, у машині було 2 або 3 людини. Всі вони після зіткнення вибігли з машини і втекли з місця пригоди, навіть не перевіривши, чи живі постраждалі і чи не потрібна їм допомога. Поліцію викликав таксист, що їхав слідом.

Через деякий час патрульні знайшли і затримали одного тих, хто їхав у автомобілі. Водій він або пасажир, зараз з'ясовується. Хлопець віком від 25 до 30 років намагався сховатися від поліції по дахах гаражів, розташованих біля старого залізничного вокзалу на вулиці Шосейній (Фрунзе).

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За його словами, він з компанією відпочивав у клубі «Шторм» на вулиці Садовій. В результаті огляду в його крові виявлено 1,63 проміле алкоголю.

Сам затриманий зізнався, що він п'яний, заявивши, що він, як вип'є, то все забуває.

Як зазначає видання, по всій видимості, він намагався приховати сліди злочину, знявши футболку і десь викинувши її, але на його тілі залишилися сліди фарби та забої. На даний момент поліція розшукує інших пасажирів автомобіля.

Відомо, що одному із загиблих вчора виповнилося 35 років.

Нагадаємо, рано вранці 15 вересня біля перетину проспекту Центрального (Леніна) та вулиці Шосейній (Фрунзе) в Миколаєві автомобіль BMW збив насмерть чотирьох дорожніх працівників, що наносили розмітку.

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Водієві ВMW, який на смерть збив чотирьох шляховиків у Миколаєві, загрожує від 5 до 10 років в'язниці за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).