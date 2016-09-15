У Миколаєві водій BMW насмерть збив 4 шляховиків (фото)

Як повідомляє видання "Никвести", аварія сталася о 4:45 ранку 15 вересня. Четверо шляховиків наносили "зебру" на пішохідному переході, розставивши навколо сигнальні конуси.

Водій BMW протаранив машину для нанесення розмітки, наїхав на працівників і вилетів з дороги, збивши дорожній знак.

Медики, які приїхали на місце аварії, констатували смерть трьох чоловіків - вони загинули під час удару машиною.

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Ще один подавав ознаки життя, але врятувати його не вдалося.

Водія ж врятувала подушка безпеки.

Однак замість того, щоб викликати карету швидкої допомоги, він втік з місця ДТП, залишивши сумку з документами в авто. На його упіймання співробітники поліції витратили близько години.

Затриманий стверджував, що не винен в аварії, і навіть заявив, що його авто напередодні викрали. При цьому, як зазначили свідки, обличчя і тіло власника BMW були вимазані білою фарбою.

В свою чергу, як повідомляє Головне управління поліції в Миколаївській області, BMW-320, рухаючись у напрямку мікрорайону Намив, скоїв наїзд на працівників автодорожньої служби, які наносили дорожню розмітку. Внаслідок аварії загинуло 4 особи.

Поліція встановлює причини автоаварії, опитує свідків.

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За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, аналогічне ДТП сталося в Харківській області наприкінці серпня.