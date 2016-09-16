У Харкові вантажівка зруйнувала житловий будинок, приземлившись на нього зверху (фото, відео)

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook харківський журналіст В'ячеслав Маврічев.

За його словами, мова йде про будинок по вулиці Чебишева, 76.

"Водій стверджує, що відмовили гальма. З кабіни вискочив на ходу. Машина йшла з гірки, врізалася в бетонну огорожу на повороті і злетіла. Шофер 1990 р.н. Повезли на огляд, але зовні - тверезий. Вантажівку намагаються зняти з даху краном. Колеса зачепилися за газову трубу. Перекрили вентиль, пиляють", - написав він.

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Пізніше він повідомив, що вантажівка з даху зняли.

"ЗІЛ повністю зніс гараж. Кухня без даху, в залі пробита стіна. У момент приземлення вантажівки в будинку був тільки літній чоловік", - зазначив журналіст.

За словами Маврічева, той відпочивав в спальні і не постраждав.