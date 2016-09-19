У Києві в реанімації помер чоловік, який постраждав у ДТП за участю авто поліцейських (фото)

Цей інцидент стався вранці 13 вересня, повідомляє dtp.kiev.ua.

Зазначається, що чоловік був доставлений у важкому стані до лікарні, йому було проведено кілька операцій. Проте сьогодні вдень він помер.

Читайте такожВ Миколаєві суд заарештував водія BMW, що на смерть збив 4-х комунальниківЯк повідомляв УНІАН, 1 вересня близько 20:15 службовий автомобіль патрульної поліції Львова збив малолітнього пішохода.

Пізніше стало відомо, що малолітній хлопчик, якого 1 вересня у Львові збило авто патрульної поліції, раптово вибіг на дорогу.