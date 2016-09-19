У Києві в реанімації помер чоловік, який постраждав у ДТП за участю авто поліцейських (фото)

14:19, 19 вересня 2016
Інциденти
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В реанімації 17 політравми 19 вересня помер 40-річний пасажир таксі Андрій, який отримав важкі травми в ДТП за участю патрульного автомобіля Toyota Prius.

dtp.kiev.ua

Цей інцидент стався вранці 13 вересня, повідомляє dtp.kiev.ua.

Зазначається, що чоловік був доставлений у важкому стані до лікарні, йому було проведено кілька операцій. Проте сьогодні вдень він помер.

Читайте такожВ Миколаєві суд заарештував водія BMW, що на смерть збив 4-х комунальниківЯк повідомляв УНІАН, 1 вересня близько 20:15 службовий автомобіль патрульної поліції Львова збив малолітнього пішохода.

Пізніше стало відомо, що малолітній хлопчик, якого 1 вересня у Львові збило авто патрульної поліції, раптово вибіг на дорогу.

dtp.kiev.ua

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