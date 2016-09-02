У львівській поліції розповіли подробиці ДТП за участю патрульних, у якій постраждала дитина

Про це повідомив керівник патрульної поліції Львова Антон Пузиревський у відеозаписі, який поширила прес-служба патрульної поліції, пише ZIK.ua.

«Близько 18 год. патрульні отримали виклик про розпивання спиртних напоїв. Прибувши за адресою на вул. Симона Петлюри, патрульні виявили групу осіб, які розпивали алкогольні напої. Провівши профілактичну бесіду з даними людьми, особи погодились добровільно припинити правопорушення. Повертаючись на квадрат патрулювання, патрульні потрапили у ДТП. Одним із учасників ДТП був восьмирічний хлопчик, який раптово вибіг на дорогу», – повідомив Пузиревський.

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З його слів, оскільки швидкість транспортного засобу була незначна, дитина не отримала суттєвих пошкоджень.

«На місце прибули медики, додатковий екіпаж патрульної поліції, а також слідчо-оперативна група. Після того, як медики оглянули дитину, було прийнято рішення відвезти її на додаткове обстеження у медичний заклад. Близько 22.00 дитина повернулася додому», – повідомив Пузиревський.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня близько 20:15 службовий автомобіль патрульної поліції Львова збив малолітнього пішохода.