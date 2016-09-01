У Львові патрульні інспектори на службовому автомобілі збили дитину

Як йдеться в повідомленні "Варти-1" на сторінці в соцмережі, ДТП сталося на вул. С. Петлюри, 18б. Патрульні інспектори на Toyota Prius збили хлопчика. Постраждалого забрала карета швидкої допомоги.

Читайте такожУ Києві сталася ДТП за участю патрульного автомобіля: госпіталізовано троє людей (фото)

Речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій підтвердила ZAXID.NET факт ДТП. Однак деталі пообіцяла прокоментувати пізніше.

Матеріали ДТП оформив інший екіпаж патрульної поліції.

Нагадаємо, як відзвітувало керівництво патрульної поліції Львова, за рік на Львівщині сталося 28 ДТП за участю поліцейських. У 12 випадках їх визнали винними у вчиненні ДТП.