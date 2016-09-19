На Львівщині рій шершнів вбив чоловіка: натрапив на гніздо під час роботи по господарству

15:39, 19 вересня 2016
Інциденти
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У Львівській області помер чоловік після численних укусів шершнів.

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба поліції у Львівській області.

"Тіло чоловіка без ознак життя зі слідами множинних укусів комах виявили медики швидкої, які приїхали на виклик", - йдеться в повідомленні.

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Чоловік натрапив на гніздо шершнів і випадково його потривожив, коли працював по господарству. Комахи відразу атакували чоловіка.

Зараз поліцейські з'ясовують обставини смерті чоловіка, призначена судово-медична експертиза.

Це не перший випадок, коли комахи до смерті покусали людину. 6 червня у Львівській області 44-річний пасічник помер від укусу бджіл. Він переносив вулик і випадково впустив його, випустивши бджіл на свободу. 1 вересня в Черкаській області шершні до смерті закусали лісоруба.

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