На Вінниччині від вибуху снаряду загинув 8-річний хлопчик, ще один тяжко поранений

20:29, 19 вересня 2016
Інциденти
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Сьогодні поблизу села Тягун Іллінецького району Вінницької області внаслідок вибуху снаряду часів Другої світової війни загинув 8-річний хлопчик та тяжко поранений 9-річний.

/ Ілюстрація УНИАН

Як повідомляє відділі комунікації Головного управління поліції у Вінницькій області, за попередньою інформацією, вибух стався під час гри дітей на полі за селом.

«Вірогідно, що хлопчики знайшли частину снаряду, який міг викопати трактор під час оранки. З цікавості вони занесли його на територію лісопосадки та намагалися розібрати», - зазначається в повідомленні.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Крім того, виїхали фахівці вибухо-технічного відділу поліції та кінологи зі службовими собаками для обстеження території на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів.

За фактом загибелі дитини відкрито кримінальне провадження за ст.115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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