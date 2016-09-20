В Одесі затримано членів злочинної групи, які грабували відвідувачів розважальних закладів

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, троє учасників злочинної групи затримані наприкінці минулого тижня.

Відзначається, що зловмисники скоювали крадіжки та грабежі, в основному, у нічний час доби. Місця вони обирали з великим скупченням людей - кафе, дискотеки, нічні клуби, пляжі тощо.

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Встановлено, що чоловіки діяли, як правило, за напрацьованою схемою. Зокрема, підстерігали при виході з розважальних закладів громадян, які були в стані алкогольного сп'яніння, заводили з ними «приятельські» розмови, ніби жартома розпочинали демонструвати прийоми боротьби або «дружньо обіймали».

«Під час «демонстрації прийомів» один з учасників злочинної групи непомітно знімав з постраждалих прикраси і витягував з кишень гаманці. Інші його подільники в цей час стояли поруч і прикривали злочинні дії», - повідомили в главку.

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У результаті вжитих заходів оперативники Управління карного розшуку спільно з працівниками Комінтернівського відділу поліції викрили у скоєнні зазначених злочинів трьох громадян. Ними виявилися жителі Одеської області віком 22, 24 і 27 років. Усі вони раніше судимі за крадіжки та грабежі.

Під час проведення санкціонованих обшуків за адресами проживання правопорушників поліцейські виявили і вилучили два пістолети, набої, гумові кийки, наручники, амуніцію і форму охоронців, а також значну суму грошей і десятки ювелірних виробів.

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Стосовно чоловіків відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Зловмисники перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів.