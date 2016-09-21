В Запоріжжі пройшли погроми ігрових залів, поліція відреагувала лише на третій виклик: 5 затриманих

Як повідомляє Головне управління поліції в Запорізькій області, 19 вересня близько 22:30 до Комунарського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що четверо невідомих у масках з дерев’яними кийками у руках вибили вхідні двері приміщення по вулиці Космічній. Зловмисники розбили комп’ютерну техніку та зникли з місця події.

Через півтори години - 20 вересня о 0:04 - до Дніпровського відділу поліції надійшло аналогічне повідомлення. П’ятеро невідомих у масках з дерев’яними кийками зайшли до приміщення по проспекту Металургів. Нападники змусили працівників лягти на підлогу та віддати тривожну кнопку.

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Потім вони розбили комп’ютерну техніку, заволоділи грошима в сумі близько 6000 гривень та відібрали в однієї з співробітників мобільний телефон.

Ще через 20 хвилин до Вознесенівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщення з продажу лотерей по бульвару Шевченка увірвалися вже шестеро невідомих у масках з дерев’яними кийками та розбили комп’ютерну техніку.

Після останнього повідомлення наряд патрульної поліції, який знаходився неподалік, оперативно прибув на місце виклику. Поліцейські затримали п’ятьох підозрюваних.

Всі затримані - віком від 20 до 35 років. Вони відмовилися від надання пояснень, посилаючись на ст. 63 Конституції.

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Перевіряється їх належність до громадських організацій Запоріжжя.

Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.296 (хуліганство) та ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.