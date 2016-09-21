В Одесі на Таїрово прогримів вибух, є загиблий (фото)

В Одесі в ресторані "Аквамарин" на вулиці Академіка Глушка вранці в середу стався вибух. Про це повідомляє місцевий портал 048.ua.

Читайте такожВ Одесі затримано членів злочинної групи, які грабували відвідувачів розважальних закладів

За словами очевидців, під час зварювання стався вибух газу, один зварювальник злетів з даху. Потерпілого забрала карета швидкої допомоги. Пізніше, за інформацією видання, зварювальник помер в опіковому центрі 10 лікарні.

"З труби било полум'я заввишки близько метра. Вогонь оперативно загасили з вогнегасника, мабуть, працівники будівництва. Газова магістраль розірвана. Причиною може бути як обрив електрокабелю, так і порушення норм безпеки при виконанні зварювальних робіт",- повідомив очевидець події "Думській".

У ДСНС подію поки не коментують.