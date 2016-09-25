Вбивця патрульних в Дніпрі забарикадувався в житловому будинку, поліція веде переговори - очевидці (відео)

16:34, 25 вересня 2016
Інциденти
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У Дніпрі відбувається операція із затримання злочинців, які причетні до вбивства двох патрульних поліцейських.

Фото facebook.com/anton.gerashchenko

Про це повідомляє очевидець Костянтин Бичків у Facebook.

Він повідомив, що станом на 15:10 злочинці забарикадувалися в житловому будинку на перехресті вулиць Чичеріна та Свердлова. Правоохоронці ведуть переговори з ними.

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Пізніше в соцмережах з'явилася інформація, що оперативники почали штурм квартири, яку знімав вбивця.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Дніпрі екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події.

Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення, вона померла в лікарні. Пізніше в поліції повідомили, що у вбивстві патрульного підозрюють 33-річного уродженця Російської Федерації Олександра Пугачова. Проживав в місті Торез Донецької області. З 2015 року перебував у розшуку за приховування від органів прокуратури. Тоді йому інкримінували незаконне позбавлення волі або викрадення людини, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, створення злочинної організації.

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