У Києві чоловіка застрелили в під’їзді багатоповерхівки

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, о 17:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Волгоградській в під’їзді виявили чоловіка у крові. Лікарі, які прибули за викликом, констатували його смерть. На тілі виявили вогнепальне поранення у грудну клітку.

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Правоохоронці встановили, що вбитий - киянин 1987 року народження. Біля будинку був припаркований його автомобіль.

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Із показів свідків правоохоронці встановили прикмети чоловіка, який може бути причетний до вчинення правопорушення: на вигляд 35-40 років, волосся темне, був у темному спортивному одязі.

За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція розшукує вбивцю.