У Києві чоловіка застрелили в під’їзді багатоповерхівки

22:43, 27 вересня 2016
Інциденти
1502 0

В Солом‘янському районі Києва невідомий застрелив 29-річного чоловіка в під’їзді багатоповерхівки.

kyiv.npu.gov.ua

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, о 17:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Волгоградській в під’їзді виявили чоловіка у крові. Лікарі, які прибули за викликом, констатували його смерть. На тілі виявили вогнепальне поранення у грудну клітку.

Читайте такожВ холі київської лікарні розстріляли чоловіка (фото)

kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці встановили, що вбитий - киянин 1987 року народження. Біля будинку був припаркований його автомобіль.

Читайте такожПід Києвом вбито директора Caparol в Україні (фото, відео)

Із показів свідків правоохоронці встановили прикмети чоловіка, який може бути причетний до вчинення правопорушення: на вигляд 35-40 років, волосся темне, був у темному спортивному одязі.

kyiv.npu.gov.ua

За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція розшукує вбивцю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter