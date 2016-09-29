У Києві через пожежу в школі евакуювали 600 дітей (фото)
12:15, 29 вересня 2016Інциденти
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Вранці 29 вересня рятувальникам повідомили про пожежу у середній загальноосвітній школі по Печерському узвозу, 13 А.
У Києві під час загорання у школі рятувальники евакуювали 600 дітей / dsns.gov.ua
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
На місце події одразу було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
Зазначається, що з підвального приміщення йшов дим, тому вогнеборці одразу почали евакуацію учнів з будівлі школи - 600 дітей.
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Пізніше стало відомо, що в у підвальному приміщенні в електрощитовій сталося коротке замикання й горіння на площі 1 кв.м.
"Під час гасіння пожежі загиблих та травмованих немає. Загрози життю і здоров’ю дітей та персоналу немає", - йдеться у повідомленні.
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