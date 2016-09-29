Кількість жертв отруйного алкоголю зросла до 37

Про це повідомили у Головному управлінні Держсанепідслужби в Луганській області.

"На 17:00 29.09.2016 в м. Рубіжне Луганської області зареєстровано 2 летальні випадки після вживання алкоголю, придбаного через мережу Інтернет", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВід отруйного алкоголю з Харківщини почали сліпнути люди

Раніше у Держспоживслужбі розповіли, що судово-медична експертиза виявила у 10 померлих метиловий спирт.

Як повідомляв УНІАН, перші смерті в результаті отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. За даними Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, станом на 15:00 27 вересня даній області зареєстровано 53 випадки отруєнь алкогольними сурогатами. Із загальної кількості постраждалих 23 особи померли.

Крім цього, в Донецькій області у м. Лиман зареєстровано 9 випадків отруєння сурогатами алкоголю, 5 із них завершились летально. В Миколаєві з аналогічних причин померли п'ятеро людей.

Правоохоронці затримали трьох власників магазинів у трьох районах Харківської області, де продавався неякісний алкоголь. Їх звинувачено за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (виготовлення неякісних продуктів, що спричинило тяжкі наслідки). 27 вересня в прокуратурі Харківської області повідомили, що встановили ймовірного виробника сурогату - 27-річного харків’янина. Пізніше його оголосили у розшук та затримали.

Слідчі фіскальної служби разом з прокурорами та оперативними підрозділами УСБУ в області провели 3 обшуки у місцях, де, імовірно, виготовляли сурогатний алкоголь. Вилучено понад 4 тонни спиртовмісної рідини.