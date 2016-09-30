В Одесі на автостоянці згоріли 2 іномарки, ще 2 - пошкоджено (фото)

В Одесі сьогодні вночі на автостоянці згоріли 2 іномарки, ще 2 - пошкоджено.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в області, близько 4:00 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на околиці міста, на житловому масиві Райдужний, на автостоянці, розташованій біля висотного житлового будинку, горять машини.

«На місце виклику о 4:07 прибуло пожежно-рятувальне відділення, яке встановило, що загоряння виникло на автомобільній стоянці, і є загроза перенесення вогню на автомобілі, які розміщені поруч. Проїзд для пожежної техніки до осередку пожежі був захаращений побутовими контейнерами», - заявили в главку.

Зазначається, що приблизно о 4:20 пожежу було повністю ліквідовано. В результаті пожежі вогнем пошкоджено двигуни, обшивку салонів і колеса 4-х іномарок на загальній площі 12 кв. м.

Дві машини відновленню не підлягають, ще дві значно пошкоджені.

«Врятовано близько 40 легкових автомобілів, які перебували на автомобільній стоянці. Причина пожежі встановлюється», - повідомили в управлінні.

Вищеназвана стоянка охороняється.