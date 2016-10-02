Масштабна ДТП на виїзді з Києва: поліція встановила особи трьох загиблих
Поліція встановила особи трьох загиблих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на Брест-Литовському шосе у Святошинському районі столиці.
Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, з невідомих причин автомобіль виїхав за межі проїзної частини дороги і зіткнувся з електроопорою.
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Від отриманих травм всі четверо чоловіків, які перебували в автомобілі, загинули на місці. «Особи загиблих встановлені: усі вони 1992 року народження, двоє - кияни, третій - уродженець Сумщини. Особа четвертого потерпілого встановлюється», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці опитують свідків та очевидців події, з’ясовують наявність записів з камер відеонагляду, де міг бути зафіксований момент ДТП.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочате кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч з 1 на 2 жовтня внаслідок ДТП у Святошинському районі столиці загинуло четверо чоловіків. ЗМІ писали, що з невстановлених причин, очевидно, через перевищення швидкості, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів з дороги на узбіччя і врізався в електроопору. На момент оформлення аварії особи загиблих не були встановлені.