Масштабна ДТП на виїзді з Києва: розірване навпіл авто, четверо загиблих (фоторепортаж)

Як повідомляє Espreso.tv, автомобіль Daewoo Lanos рухався від Святошино в напрямку виїзда із міста. З невстановлених причин (скоріше за все, через перевищення швидкості) водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням, в результаті чого машина вилетіла з дороги на узбіччя, де врізалася у електроопору.

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За повідомленням, удар був такої сили, що машину буквально розірвало на дві частини. Уламки від авто, а також людей та їх рештки розкидало в радіусі приблизно 100 метрів. Медики швидкої, які прибули на місце ДТП, вже нічим не змогли допомогти 4 чоловікам, чиї травми були несумісні з життям.

На момент оформления ДТП особистості загиблих не встановлені, приблизний вік - 25-40 років.