В Харкові розбійник напав на літнього пенсіонера в його квартирі заради ікон

Як повідомляє Головне управління поліції в Харківській області, повідомлення про подію надійшло від 82-річного мешканця району.

Встановлено, що ввечері молодик прийшов до пенсіонера та під вигаданим приводом потрапив до квартири. Зловмисник завдав тілесні ушкодження літньому чоловіку та заволодів латунними іконами у кількості 7 штук, після чого швидко втік з місця скоєння злочину.

За вказаними прикметами працівники відділу поліції оперативно затримали підозрюваного чоловіка. 24-річний мешканець Індустріального району не встиг реалізувати чуже майно та добровільно видав речові докази правоохоронцям. Як стало відомо, громадянин ніде не працює та перебуває у скрутному матеріальному становищі.

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Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 7 років позбавлення волі.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.