Загибель військового в ДТП поблизу Маріуполя: стали відомі подробиці події

Подробиці озвучив заступник прокурора сил АТО Віталій Панченко у вівторок, 4 жовтня, повідомляє 112.ua.

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"Мав місце факт ДТП 3 жовтня. Близько 14:45 на автодорозі Мангуш-Нікольське рухається транспортний засіб марки "КрАЗ" під керуванням одного з військовослужбовців ЗСУ по головній дорозі. В цей період часу, доїжджаючи до перехрестя на великій швидкості, рухається інший транспортний засіб, який намагається перетнути з порушенням правил дорожнього руху зазначене перехрестя. В результаті водій автомобіля "КрАЗ" натиснув на гальма, намагався зупинити транспортний засіб і уникнути наїзду, проте не впорався з керуванням та скоїв наїзд на автомобіль Nissan Terrano під управлінням військовослужбовців. В результаті ДТП один військовослужбовець загинув, решта троє отримали різного ступеня тяжкості ушкодження. За результатом подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснює військова прокуратура Маріупольського гарнізону", - повідомив він.

Панченко додав, що вищевказана інформація є попередньою, в даний час проводяться необхідні експертизи. Травмовані військовослужбовці знаходяться в медустанові.

"Призначено необхідні судово-медичні експертизи для встановлення ступеня тяжкості ушкоджень кожного з них", - зазначив він.