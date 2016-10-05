У Дніпрі перекинулася "швидка" - водій був п'яний (фото)

В Дніпрі сьогодні вранці, 5 жовтня, на вулиці Енергетичній сталася аварія: перекинувся автомобіль швидкої допомоги. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпра.

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Згідно з повідомленням, водій «швидкої» не впорався з керуванням.

По прибуттю на місце патрульні виявили перевернуту карету швидкої допомоги з розбитим лобовим склом. Сам водій від надання медичної допомоги опинився.

За інформацією патрульних, водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Тест драгера показав легкий ступінь сп'яніння.

За результатами події, правоохоронці склали протокол про адміністративне порушення. Підозрюваного відсторонили від водіння, транспортний засіб передали іншому водієві.