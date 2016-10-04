Голова Чернігівської облради скоїв ДТП і відмовлявся пройти алкотест

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер поліції Чернігова Віталій Копистко.

За його словами, інформація щодо можливого стану сп’яніння голови облради буде відома за кілька днів, адже спочатку Вдовенко відмовився пройти алкотест і його поліція доставила до медичного закладу.

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«Водій відмовився пройти тест на місці пригоди, його доставили до медзакладу, де він здав аналіз сечі. Наразі невідомо (чи був водій нетверезий – УНІАН), оскільки аналіз буде готовий за 2-3 дні», - сказав Копистко.

Прес-офіцер поліції також уточнив, що за скоєне правопорушення щодо голови Чернігівської обласної ради складено протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні порушення (порушення водієм правил керування транспортним засобом), оскільки у ДТП ніхто не постраждав. Чи буде складено ще один протокол за ст. 130 цього ж кодексу (керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння), буде визначено за результатами аналізів.

«У Вдовенка посвідчення водія вилучено, автомобіль забрали за послугою «тверезий водій», - зазначив Копистко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Чернігові місцеві інтернет-ЗМІ поінформували, що голова Чернігівської обласної ради Вдовенко потрапив у ДТП, перебуваючи у нетверезому стані. Пізніше у нього нібито було виявлено більше 1 проміле алкоголю в крові.

ДТП трапилося на перехресті вулиць Героїв Чорнобиля та проспекту Миру. Автомобіль «Хюндай Туксон», за кермом якого був голова обласної ради, не дотримавши на світлофорі безпечної дистанції руху в'їхав в автомобіль «Славута», що зупинився попереду. Після зіткнення «Славута» вдарила ще один автомобіль.