Обвал стіни у будинку в Одесі: з'явилося відео наслідків
07:27, 06 жовтня 2016Інциденти
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У центрі Одеси обвалилася стіна будинку, в якому мешкали 10 сімей.
"Був жахливий гуркіт. Ми всі вийшли у двір. Добре, що нікого не зачепило », - розповіла "Думской" одна з мешканок будинку.
Комунальники пообіцяли людям відремонтувати завалений флігель і сусідній дах, але коли саме це станеться, невідомо.
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Як повідомляв УНІАН, в Одесі у двоповерховому багатоквартирному будинку по вул. Заславського, 15, після сильної зливи, що пройшла увечері 4 жовтня, сталося часткове обвалення стіни.
Унаслідок обвалення у стіні будинку утворилася діра приблизно два метри в діаметрі. Уламки впали на дах розташованого впритул житлового будинку, пробили стелю квартири. Постраждалих немає.
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