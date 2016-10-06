Обвал стіни у будинку в Одесі: з'явилося відео наслідків

"Був жахливий гуркіт. Ми всі вийшли у двір. Добре, що нікого не зачепило », - розповіла "Думской" одна з мешканок будинку.

Комунальники пообіцяли людям відремонтувати завалений флігель і сусідній дах, але коли саме це станеться, невідомо.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі у двоповерховому багатоквартирному будинку по вул. Заславського, 15, після сильної зливи, що пройшла увечері 4 жовтня, сталося часткове обвалення стіни.

Унаслідок обвалення у стіні будинку утворилася діра приблизно два метри в діаметрі. Уламки впали на дах розташованого впритул житлового будинку, пробили стелю квартири. Постраждалих немає.