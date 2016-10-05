У центрі Одеси обвалилася частина стіни аварійного будинку, в якому мешкають 10 родин

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, часткове обвалення стіни сталося у двоповерховому багатоквартирному будинку по вул. Заславського, 15, після сильної зливи, що пройшла увечері 4 жовтня.

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Унаслідок обвалення у стіні будинку утворилася діра приблизно два метри в діаметрі. Уламки впали на дах розташованого впритул житлового будинку, пробили стелю квартири. Постраждалих немає.

Як повідомили УНІАН у мерії, будинок, в якому сталося обвалення, значиться аварійним з 2011 року.

«Мешканців, більш як 10 сімей, планується переселити до готелю», - додали в мерії.