У центрі Одеси обвалилася частина стіни аварійного будинку, в якому мешкають 10 родин
20:16, 05 жовтня 2016Інциденти
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У центрі Одеси сьогодні обвалилася частина стіни житлового багатоквартирного будинку.
Фото trassae95.com
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, часткове обвалення стіни сталося у двоповерховому багатоквартирному будинку по вул. Заславського, 15, після сильної зливи, що пройшла увечері 4 жовтня.
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Унаслідок обвалення у стіні будинку утворилася діра приблизно два метри в діаметрі. Уламки впали на дах розташованого впритул житлового будинку, пробили стелю квартири. Постраждалих немає.
Як повідомили УНІАН у мерії, будинок, в якому сталося обвалення, значиться аварійним з 2011 року.
«Мешканців, більш як 10 сімей, планується переселити до готелю», - додали в мерії.
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