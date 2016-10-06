Кількість постраждалих від отруєння на двох весіллях у Чернівецькій області зросла до 45
09:59, 06 жовтня 2016Інциденти
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У селі Дубівці Кіцманського району Чернівецької області на двох весіллях, які проходили в одному ресторані, отруїлося вже 45 осіб.
На стаціонарному лікуванні перебувають 33 людини / Ілюстрація УНІАН
Про це повідомляє телеканал "112 Україна".
З них 33 людини знаходяться на стаціонарному лікуванні у лікарні.
Серед отруєних були дві вагітні жінки - одна на 4-му тижні вагітності, друга на 11-му. Їх стан задовільний.
Також серед отруєних є троє дітей.
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Попередній діагноз лікарів – харчова токсикоінфекція, сальмонельоз.
Хворі зверталися в лікарню з болем у животі і нудотою. Як кажуть лікарі, стан тих, хто звернувся раніше, - краще, а тих, хто звернувся пізніше, - середньої тяжкості.
Нагадаємо, на даний момент ресторан "Гранд Аристократ", де проходили ці два весілля, закритий для проведення епідеміологічної експертизи.
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