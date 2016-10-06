Небезпечний алкоголь: в Україні продовжує зростати кількість отруєнь сурогатом

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, кількість померлих від отруєння фальсифікованим алкоголем становить 51 людина.

За даними відомства, в Харківській області ще троє осіб отруїлися фальсифікованим алкоголем. Разом з тим в Донецькій, Луганській, Житомирській та Миколаївській областях нових випадків отруєнь не зареєстровано.

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Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня.

Згодом смертельні випадки від отруєння зафіксували у Донецькій, Луганській, Миколаївській і Житомирській областях. Прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора та трьох пособників виробництва сурогатного алкоголю.

Станом на 5 жовтня в Україні було зареєстровано 101 випадок отруєнь фальсифікованим алкоголем, кількість померлих внаслідок отруєння становила 51 особа.