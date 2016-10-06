Під Одесою сталася масова ДТП, одна іномарка перекинулася (фото)

Про це повідомляють очевидці у соцмережах, передає 048.ua.

За їхньою інформацією, одна іномарка від удару перекинулася і зараз лежить на даху.

ДТП зараз оформляється співробітниками дорожньої поліції.

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Раніше внаслідок ДТП у Харкові в ніч на 5 жовтня загинули чотири людини.

За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.