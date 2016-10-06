Під Одесою сталася масова ДТП, одна іномарка перекинулася (фото)
14:43, 06 жовтня 2016Інциденти
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Сьогодні вдень під Одесою, поблизу Сухого Лиману, сталася масова ДТП за участю чотирьох автомобілів.
Під Одесою зіткнулися 4 автомобілі / 048.ua
Про це повідомляють очевидці у соцмережах, передає 048.ua.
За їхньою інформацією, одна іномарка від удару перекинулася і зараз лежить на даху.
ДТП зараз оформляється співробітниками дорожньої поліції.
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Раніше внаслідок ДТП у Харкові в ніч на 5 жовтня загинули чотири людини.
За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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