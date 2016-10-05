В Харкові Toyota врізалась у стовп, загинуло 4 людини

Як повідомляє Головне управління поліції в Харківській області, трагедія сталася 5 жовтня близько 2:00 на проспекті Гагаріна, 98.

Поліцейські провели огляд місця події та опитали можливих свідків. Встановлено, що автомобіль Toyota прямував в бік аеропорту.

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На проспекті Гагаріна автівка врізалась у стовп. В результаті ДТП загинули водій та пасажири – 2 чоловіки та жінка.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Що стало причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, стан здоров’я водія в момент трагедії та вік загиблих встановлюється.