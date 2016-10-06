У Харкові поранений пострілом у голову курсант перебуває в тяжкому стані

Як передає УНІАН, про це під час брифінгу повідомив завідувач першого нейрохірургічного відділення лікарні швидкої допомоги Анатолій Бересток.

"Травма отримана внаслідок кульового поранення в голову. Коли хворий поступив, стан був тяжкий. Порушення свідомості, оглушення. Хворий доступний елементарному контакту. Пред’являв скарги на головні болі та порушення зору. У потиличній області зліва є округлої форми вхідний кульовий отвір до 5 мм в діаметрі, з якого витікає мозковий детрит – це пошкоджена тканина мозку", - сказав він.

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Бересток зазначив, що зараз постраждалий перебуває у стані медикаментозного сну. "Стан тяжкий. Куля застрягла в кістці, вона не загрожує життю. Вона, схоже, зі свинцю, тому що розплющена", - сказав він.

Він додав, що постраждалому зробили обробку кульового отвору, ревізію каналу поранення, зупинено кровотечу. "Куля розташована у скроневій кістці. Вирішується, чи потрібно її видаляти", - сказав Бересток.

Лікар зазначив, що постраждалий – житель Дніпра, зараз його переводять у військовий шпиталь.

"Зі слів працівників швидкої допомоги, він курсант колишнього танкового училища й у 2014 році начебто перебував у зоні АТО", - додав Бересток.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові ввечері 5 жовтня на вулиці Полтавський Шлях невідомий вистрілив у потилицю курсанту факультету військової підготовки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Потерпілого було доставлено до лікарні.