В Харкові невідомий стрілець поранив перехожого в голову

Як повідомляє Головне управління поліції у Харківській області, 5 жовтня о 20:50 до Новобаварського відділення поліції Харкова надійшло повідомлення від оператора "102" про те, що до них звернулась жінка, яка розповіла, що на вулиці Полтавський шлях почула хлопок, схожий на постріл.

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Правоохоронцями при виїзді на місце події встановлено, що 23-річний молодий чоловік йшов по вулиці, однак раптом невідомий чоловік вистрілив йому у потилицю.

Потерпілий доставлений до лікарні. Йому надається невідкладна медична допомога.

Обставини події встановлюються, на пошук зловмисника зорієнтовано весь особовий склад харківської поліції.