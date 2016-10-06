На Львівщині декілька учнів отруїлись горілкою під час занять у школі

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області

Встановлено, що горілку вони купили близько 10 години ранку і розпили її на спортивному майданчику біля школи під час перерви. Через дві години на час уроку дітям стало погано, в зв'язку з чим класний керівник викликав швидку медичну допомогу. До цього часу жоден вчитель не звернув увагу на те, що школярі знаходяться в стані сильного алкогольного сп'яніння. З урахуванням зазначеного випадку, обласна прокуратура доручила співробітникам Сколівського відділення поліції встановити магазин, де незаконно продали алкоголь школярам. На підприємця складено адміністративний протокол «Порушення правил торгівлі алкоголем».

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Крім того, прокуратура наполягає на залученні батьків цих учнів так само до адміністративної відповідальності за неналежне виховання.

У Департамент освіти Львівської обласної державної адміністрації направлено лист з вимогою застосувати невідкладні заходи щодо посилення контролю за дітьми під час навчального процесу, а також притягнути до дисциплінарної відповідальності вчителів, які в той момент були відповідальними за школярів.