Двоє жителів Бердичева осліпли і один помер після вживання неякісного алкоголю

Про це повідомляється на сайті обласного управління прокуратури.

Правоохоронці розслідують факти збуту смертельного алкоголю.

"Прокуратура Житомирської області розслідує факти незаконного збуту алкогольних напоїв, виготовлених з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людей та інших тяжких наслідків, за ч. 3 ст. 204 КК України", - наголошується в повідомленні.

Співробітники прокуратури встановили особу мешканця Бердичева, який реалізовував алкогольні напої, виготовлені з недоброякісної сировини. За вчинене кримінальне правопорушення, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років.

"В даний час дана особа затримана, але він поки не заарештований. Сьогодні ми плануємо оголосити йому про підозру за ст. ст. 204, ч. 3 КК україни (незаконне виготовлення та реалізація підакцизних товарів)", - розповів перший заступник начальника Головного управління ГФС в Житомирській області, керівник податкової міліції Іван Гілета, передає Житомир.info.

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Відзначається також, що в результаті вживання неякісного алкоголю двоє жителів Бердичева тимчасово втратили зір.

"Ця горілка була замовлена через інтернет і поступила до Бердичева через логістичну компанію. Чоловік прийшов в пункт видачі товарів, заплатив гроші і отримав цю горілку. Цю горілку, як він говорив під час першого допиту, нібито для власних потреб. Коли ми встановили, що люди потрапили в лікарню (з отруєнням і втратою зору, - ред.) і допитали цих людей, вони розповіли, що купували горілку у даної особи. Тоді він зізнався, що продавав горілку", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, перші смерті від хвилі отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня.

За даними Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, смертельні випадки від отруєння сурогатним алкоголем були зафіксовані в Харківській, Донецькій та Миколаївській областях. Станом на 29 вересня кількість померлих склала 37 осіб.

Напередодні слідчі фіскальної служби разом з прокурорами і оперативними підрозділами УСБУ в області провели три обшуки в місцях, де ймовірно виготовляли сурогатний алкоголь. Вилучено понад 4 тонн спиртовмісної рідини.