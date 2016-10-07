На Львівщині поліція із застосуванням зброї затримала двох підлітків на викраденому автомобілі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, до Червоноградського відділу поліції сьогодні, 7 жовтня, о 05.55, надійшло повідомлення від 39-річного місцевого жителя про те, що з вулиці Шептицького у Червонограді невідомі незаконно заволоділи його автомобілем ВАЗ-2106.

Групи реагування патрульної поліції виявили даний легковик, який рухався по вулиці Івасюка. На вимогу зупинитися, юнаки, як перебували в салоні, не відреагували і почали тікати.

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За межами міста автомобіль їхав на великій швидкості, створюючи потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху. На попередження і вимоги про зупинку зловмисники не реагували. Для зупинки транспортного засобу поліції довелося застосувати вогнепальну зброю.

У салоні ВАЗ-2106, який зупинився після пошкодження колеса, перебували двоє раніше судимих мешканців Червонограда, віком 14-15 років. Вони не постраждали. Викрадачі затримані, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.