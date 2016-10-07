На Львівщині поліція із застосуванням зброї затримала двох підлітків на викраденому автомобілі
На Львівщині правоохоронці застосували вогнепальну зброю для зупинки автомобіля, який викрали двоє неповнолітніх віком 14 та 15 років.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, до Червоноградського відділу поліції сьогодні, 7 жовтня, о 05.55, надійшло повідомлення від 39-річного місцевого жителя про те, що з вулиці Шептицького у Червонограді невідомі незаконно заволоділи його автомобілем ВАЗ-2106.
Групи реагування патрульної поліції виявили даний легковик, який рухався по вулиці Івасюка. На вимогу зупинитися, юнаки, як перебували в салоні, не відреагували і почали тікати.
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За межами міста автомобіль їхав на великій швидкості, створюючи потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху. На попередження і вимоги про зупинку зловмисники не реагували. Для зупинки транспортного засобу поліції довелося застосувати вогнепальну зброю.
У салоні ВАЗ-2106, який зупинився після пошкодження колеса, перебували двоє раніше судимих мешканців Червонограда, віком 14-15 років. Вони не постраждали. Викрадачі затримані, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.