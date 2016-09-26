У поліції розповіли подробиці розмови патрульного з убивцею перед трагедією

Про це він повідомив в ході прес-конференції, повідомляє телеканал "112 Україна".

"Сам Артем (Артем Кутушев, поліцейський, що загинув - УНІАН) підійшов першим і спокійно сказав, що ви порушили правила дорожнього руху, представився і попросив надати документи водія та страховку. На що Пугачов дістав (посвідчення - УНІАН) учасника бойових дій і почав розповідати про те, що він поранений, що у нього навчання, про те, що у нього на службі будуть неприємності", - сказав Троян.

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За словами заступника голови Нацполіції, співрозмовники ще кілька хвилин вели розмову.

"Він (поліцейський - УНІАН) сказав, що якщо ти не в розшуку, я зараз, може, інше рішення прийму. Він сідає за кермо і тільки дістає планшет, зловмисник вже підходить до вікна, схиляється над ним і починає погрожувати, вказує йому на зброю. Кілька хвилин він каже йому: віддай мені зброю, я його викину за 100 м, каже, я нікого не хочу вбивати, мені не потрібні неприємності. Той (поліцейський - УНІАН) говорить, що я не можу її віддати, це моя зброя. Давай краще я не буду тобі виписувати жодного протоколу. Пугачов не погоджується. Таким чином, йде суперечка. Тільки вона тиха", - зазначив Троян.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху, і поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що підозрюваний у вбивстві - екс-боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо" Олександр Пугачов, який знаходиться в розшуку з 2015 року за кількома статтями - ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом).

Підозрюваний у вбивстві двох патрульних у Дніпрі був затриманий в лікарні, куди він звернувся з пораненням, пред'явивши підроблений паспорт. У Дніпрі понеділок, 26 вересня, за рішенням міськради, оголошено днем жалоби за загиблими поліцейським.