В Одесі в лікарні померла малолітня дитина, яка потрапила під трамвай

Як повідомила УНІАН прес-секретар Патрульної поліції Одеси Алла Марченко, пізно ввечері 9 жовтня дівчинка, віком 2 роки і 7 місяців, яка потрапила під трамвай на Старосінній площі, померла в реанімації.

«Був больовий шок, організм не впорався. Дівчинка померла близько 23:00», - сказала Марченко.

За її даними, у дитини було багато переломів. НП сталася на очах матері.

«Дитина різко вибігла з-за припаркованого автомобіля. Жінка не бачила трамвая, водій трамвая не бачив жінку і дитину», - зазначили в прес-службі.

За фактом події відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство.

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9 жовтня близько 13:00 в Одесі на Старосінній площі (в районі залізничного вокзалу) дитина двох років і 7 місяців - житель Овідіопольського району Одеської області - вирвалася з рук матері і вибігла на проїжджу частину, де потрапила під трамвай. Потерпілу госпіталізовано до Одеської обласної дитячої лікарні.

Як повідомляв УНІАН, в цей же день в Одесі на Куликовому полі відбулася сутичка "Правого сектора", антимайданівців та спецназу.