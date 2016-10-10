В Одесі військові, які постраждали під час бійки, є офіцерами облвійськкомату – прокуратура

Про це повідомила УНІАН прес-секретар військової прокуратури Південного регіону України Яна Стекачева.

За її словами, в конфлікті з охоронцями кафе «Гранат», розташованого в центрі міста, в ніч на 9 жовтня брали участь троє співробітників Одеського обласного військкомату.

«Троє офіцерів – два лейтенанта і один старший лейтенант», - уточнила Стекачева.

Вона також підтвердила, що двох офіцерів госпіталізовано. Охоронця розважального закладу поранено в ногу з травматичного пістолета. Поранення завдав один з офіцерів обласного військкомату.

Прес-секретар також уточнила, що подію розслідуватиме поліція, а військова прокуратура Південного регіону здійснить процесуальний нагляд.

Як розповіло УНІАН джерело в правоохоронних органах регіону, кафе, де стався конфлікт, нібито належить одному з колишніх керівників регіональної прокуратури.

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Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси в ніч на 9 жовтня біля кафе «Гранат» стався конфлікт між охоронцями закладу і трьома військовослужбовцями. Останні, за даними поліції, були в стані алкогольного сп'яніння, і охоронець не пустив їх у кафе. Сталася бійка, один з військових вистрілив у бік охоронців. Трьох зловмисників затримали і доставили в поліцію.

На даний час двоє військовослужбовців перебувають у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону України (Одеса).

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Поліція передала матеріали до військової прокуратури Південного регіону України.