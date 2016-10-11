На Одещині у басейні бази відпочинку знайшли тіло 6-річного хлопчика

Як повідомляє Головне управління поліції в Одеській області, до Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення від працівника медичного закладу про те, що в селищі Затока в басейні виявлено труп 6-річного хлопчика.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка ході перевірки по даному факту встановила, що хлопчик разом із мамою приїхав з Миколаївської області на відпочинок до моря.

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За попередньою версією, дитина впала в басейн через необережність. Зараз призначено низку експертиз, зокрема, судово-медичну, яка встановить причину смерті хлопчика.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України».