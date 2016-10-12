Рятувальники розібрали завали зруйнованої школи у Василькові
Рятувальники завершили розбір завалів зруйнованої школи у Василькові Київської області.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«О 23:12 роботи з розбирання завалу завершено. Вивезено близько 576 м3 окремих елементів будівельних конструкцій», - йдеться в повідомленні.
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Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучалося 24 одиниці техніки та 296 осіб.
Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня близько 10-ї години у м. Васильків Київської області в триповерховій будівлі середньої школи № 6 сталося руйнування фасадної стіни, (висотою 9 метрів та шириною 15 метрів), обвал крівлі, міжповерхового перекриття, побутових приміщень та коридорів з 1 по 3 поверх.
Жертв і постраждалих немає.
Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що спричинити аварію в школі у Василькові міг старий фундамент або розташована поруч дощова каналізація.
Будівля школи була споруджена 1965 року. У школі навчається 659 дітей.